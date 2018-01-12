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| | В Энгельском районе один человек погиб в результате ДТП

В Энгельском районе один человек погиб в результате ДТП

Вчера, 19:45
В Энгельском районе произошла смертельная авария. Из-за столкновения автомобиля марки «ГАЗ» с внедорожником трое пострадали, а один человек погиб.

В Энгельском районе один человек погиб в результате ДТП

 

Пресс-служба ГИБДД Саратовской области проинформировала о том, что в Энгельском районе на расе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» около 19:00 по местному времени случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Грузовое транспортное средство «ГАЗ» столкнулось с внедорожником. В результате три человека получили ранения, а один скончался на месте.

На данный момент на участке инцидента работают сотрудники правоохранительных и медицинских служб. Подробности и причины случившегося выясняются. О степени тяжести ранений пострадавших и об их состоянии пока ничего неизвестно.
Виктория Озерова
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