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| | В Ростове оборвало «небо из гирлянд» из-за рухнувшего балкона

В Ростове оборвало «небо из гирлянд» из-за рухнувшего балкона

Вчера, 18:49
Около четырех часов вечера 12 января в центре Ростова-на-Дону оказалась оборвана гирлянда «Звёздное небо». Причиной стала часть обвалившегося балкона, задевшая конструкцию во время падения.

В Ростове оборвало «небо из гирлянд» из-за рухнувшего балкона

 

На улице Соборной в Ростове-на-Дону, из-за обвала одного из балконов, оборвалась гирлянда «Звёздное небо», украшавшая город в новогодние праздники. В связи с инцидентом на несколько часов оказалось перекрыто транспортное движение в центре города. Прохожие частично оказывали помощь – поднимали провода, давая возможность автомобилям проехать.

В Ростове оборвало «небо из гирлянд» из-за рухнувшего балкона

 

Гирлянда была задета бетонной частью обвалившего балкона. Пострадавших среди прохожих нет. Сотрудники ЖКХ информируют, что оборванная гирлянда не будет восстановлена.

Также 12 января, но приблизительно в час дня на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону была сбита 29-летняя женщина-пешеход городским автобусом. Из-за происшествия также образовалась транспортная пробка. Пострадавшая доставлена в местное лечебное учреждение.
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