В Ростове оборвало «небо из гирлянд» из-за рухнувшего балкона

На улице Соборной в Ростове-на-Дону, из-за обвала одного из балконов, оборвалась гирлянда «Звёздное небо», украшавшая город в новогодние праздники. В связи с инцидентом на несколько часов оказалось перекрыто транспортное движение в центре города. Прохожие частично оказывали помощь – поднимали провода, давая возможность автомобилям проехать.
Гирлянда была задета бетонной частью обвалившего балкона. Пострадавших среди прохожих нет. Сотрудники ЖКХ информируют, что оборванная гирлянда не будет восстановлена.
Также 12 января, но приблизительно в час дня на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону была сбита 29-летняя женщина-пешеход городским автобусом. Из-за происшествия также образовалась транспортная пробка. Пострадавшая доставлена в местное лечебное учреждение.