Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | В Удмуртии мать заключенного заставили полностью раздеться в тюрьме

В Удмуртии мать заключенного заставили полностью раздеться в тюрьме

Вчера, 18:46
Сотрудники тюрьмы заставили полностью оголиться мать одного из заключенных в Удмуртии. Правозащитники ныне разбираются в произошедшем.

В Удмуртии мать заключенного заставили полностью раздеться в тюрьме

 

По словам женщины, она приехала к сыну на свидание. Представители колонии потребовали, дабы она полностью разделась. Женщине пришлось выполнить эти требования, так как она боялась, что не сможет увидеться с заключенным. Правозащитники обратились с заявлением в прокуратуру, также они обратятся в Совет по правам человека для расследования инцидента.

Сообщается, что такая процедура, которую провели в колонии, имеет законные основания. Принимая во внимание материалы закона, перед свиданием проводится полный досмотр, причем в обязательном порядке. Пришедший проведать заключенного обязуется снять одежду, за исключением нательного белья, обуви и головного убора. Ранее личные вещи досматривались после того, как в тюрьме объясняли досматриваемому лицу их обязанности и права.
Никита Готский
Новости по теме
Матери заключенных написали письмо Путину о пытках в колонии ИК-7
Матери заключенных написали письмо Путину о пытках в колонии ИК-7

Матери и родственницы заключенных ИК-7 написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на пытки, которые применяет администрация

В колонии Екатеринбурга до смерти забили заключенного
В колонии Екатеринбурга до смерти забили заключенного

В Екатеринбурге в колонии строгого режима до смерти избили одного из заключенных. Об этом сообщили местные новостные агентства с отсылкой на источники в

В тюрьме Боливии в результате драки заключенных погибло 4 человека
В тюрьме Боливии в результате драки заключенных погибло 4 человека

В тюрьме в Боливии случился инцидент. В результате данного инцидента погибли 4 человека и 11 получили ранения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости