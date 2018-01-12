В Удмуртии мать заключенного заставили полностью раздеться в тюрьме

Сотрудники тюрьмы заставили полностью оголиться мать одного из заключенных в Удмуртии. Правозащитники ныне разбираются в произошедшем.

Никита Готский

По словам женщины, она приехала к сыну на свидание. Представители колонии потребовали, дабы она полностью разделась. Женщине пришлось выполнить эти требования, так как она боялась, что не сможет увидеться с заключенным. Правозащитники обратились с заявлением в прокуратуру, также они обратятся в Совет по правам человека для расследования инцидента.Сообщается, что такая процедура, которую провели в колонии, имеет законные основания. Принимая во внимание материалы закона, перед свиданием проводится полный досмотр, причем в обязательном порядке. Пришедший проведать заключенного обязуется снять одежду, за исключением нательного белья, обуви и головного убора. Ранее личные вещи досматривались после того, как в тюрьме объясняли досматриваемому лицу их обязанности и права.