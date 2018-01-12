Учительнице грозит срок за секс с несовершеннолетним

Учительнице из штата Вирджиния светит 90 лет лишения свободы за интимную связь с 15-летним мальчиком.Сообщил об этом телеканал Fox 5 11 января,в четверг.





Учительницу обвинили в совращении своего ученика. Она имела дружеские отношения с его матерью для того, чтобы быть как можно ближе к мальчику. Жаркие свидания проходили в машине совратительницы. Сначала учителю предъявили обвинения по 18 статьям с максимальным сроком наказания в 230 лет. Окончательное решение суда было назначить наказание к 90 годам лишения свободы с реальным отбыванием срока в 7 лет.Вслед за тем, как полиция обнаружила пошлые сообщения, которые отправлялись школьнику. Изначально она всё отрицала, но в итоге всё таки призналась в том, что сексуально домогалась ученика.