В Перми сочувствующие водители погнались за грабителем, вооруженным ножом

В Перми сочувствующие водители погнались за грабителем, вооруженным ножомВчера, 18:25
Сегодня, 10 октября текущего года депутаты Законодательного собрания Пермского края в рамках заседания рабочей группы рассмотрели ряд изменений в законопроект,
Водители Перми создали фигуру медведя из автомобилей. В этой акции приняли участие более 200 машин, действо посвящено празднованию нового года.
В кафе пришла компания, веселилась, затем мужчины решили выйти на улицу. Один из них, заметив проходящего мимо незнакомца, попросил у него сигарету, но тот