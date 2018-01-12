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| | В Перми сочувствующие водители погнались за грабителем, вооруженным ножом

В Перми сочувствующие водители погнались за грабителем, вооруженным ножом

Вчера, 18:25
В Перми некий автомобилист обманным путём попытался отобрать гаджет у проходящего мимо человека. Другие водители, заметив это, не дали совершить правонарушение и даже догнали злоумышленника, сдав его сотрудникам правоохранительных органов, как сообщает HotGeo.

В Перми сочувствующие водители погнались за грабителем, вооруженным ножом

 

Некий автомобилист сделал вид, что у него машина застряла в сугробе, попросив помочь с вытаскиванием парня, который проходил мимо. Когда тот согласился, то на него накинулись с ножом, требуя отдать смартфон.

Однако другие автолюбители заметили данную ситуацию и бросились на помощь. Правонарушитель решил скрыться на своей машине, но это не удалось сделать. Водители преследовали его, параллельно сообщив о проступке в правоохранительные органы, и скоро злоумышленника удалось остановить.

Ирина Летинская
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