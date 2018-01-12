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| | В Японии пассажиры поезда провели ночь в снегу

В Японии пассажиры поезда провели ночь в снегу

Сегодня, 14:38
В Японии из-за непогоды несколько сотен пассажиров поезда оказались в снеговой ловушке. Людям пришлось провести в заметах всю ночь. Некоторые из них пожаловались на плохое самочувствие. Об этом проинформировали местные СМИ.

В Японии пассажиры поезда провели ночь в снегу

 

Накануне, 11 января, в Японии поезд следовал из Ниигата в Нагаоку, но до места назначение так и не дошел. Транспорт остановился посреди колеи из-за непогоды. Сильный снегопад привел к тому, что 600 пассажиров оказались в ловушке. Так как инцидент произошел ночью, люди предпочли не покидать вагонов, хотя до двух ближайших станций оставалось не более нескольких сотен метров. После рассвета некоторые покинули поезд, но более 400 человек утром 12 января предпочли остаться посреди непогоды.

Непогода обрушилась на западное побережье Японии. Количество выпавшего снега в разы превышает годовую норму, в некоторых местах высота покрова достигает 2,5 метров. Метеорологи отмечают, что погода должна наладиться с 13 января.
Виктория Озерова
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