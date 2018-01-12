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| | Захарова: Дед Мороз похищает граждан Украины на Тверской

Захарова: Дед Мороз похищает граждан Украины на Тверской

Сегодня, 14:17
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила с юмором отреагировать на заявление, сделанное властями Украины. Они предостерегали своих граждан от поездок в Россию во время новогодних праздников.

Захарова: Дед Мороз похищает граждан Украины на Тверской

 

По мнению Киева, поездка в РФ может трагически закончится для украинцев, превратившись в билет в  один конец. В свою очередь, Мария Захарова сообщила, что не может не согласиться с этим, так как граждане Украины, уставшие от постоянного политического прессинга, насладившись праздничной и веселой атмосферой, царящей на территории РФ и увидев, как доброжелательно местные жители относятся к приезжим, могут не захотеть возвращаться обратно.

Она также пошутила относительно похищений украинцев, которые организовывают местные Деды Морозы-бандиты.
Пойда Анна
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