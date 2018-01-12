Свинья спасла своего сородича от ножа мясника

На юго-западе Китая произошел необычный инцидент. Свинья спасла своего сородича от мясника. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

В Китае зафиксировали случай свиньей солидарности: одно животное спасло другого представителя своего вида. Необычный инцидент произошел в городе Банань, что находится на юго-западе страны. Одну свинью мужчины положили на скамейку и придерживали ей ноги и голову. Мясник уже был готов зарезать животное и приступить к разделке, но внезапно процесс прервала другая свинья. Животное прибежало неизвестно откуда и начало толкать мужчин. В результате свинье удалось спасти своего сородича.Что в итоге произошло с животными неизвестно, удалось ли мужчинам поймать беглецов, также не уточняется. Ранее СМИ стало известно о курьезном случае со свиньей в Литве: пьяное животное начало буянить и гонять собак по всей деревне.