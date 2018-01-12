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| | Ограбление по-украински: В Киеве пытались ограбить туалет

Ограбление по-украински: В Киеве пытались ограбить туалет

Сегодня, 13:03
Преступная пара попыталась осуществить свой криминальный план, поживившись на сантехнике в общественном туалете в Киеве. Правоохранителям удалось арестовать женщину, однако, её кавалер успел скрыться от правосудия.

Ограбление по-украински: В Киеве пытались ограбить туалет

 

Сотрудники правоохранительных органов прибыли к общественному туалету, принадлежащему коммунальному предприятию под названием «Киевфонд» из-за того, что на объекте сработала сигнализация. Обследовав помещение туалета, правоохранители обнаружили женщину с инструментами для снятия сантехники, которую хотела украсть преступная пара. В данный момент сотрудники киевской полиции проводят допросные мероприятия с задержанной в попытке установить местоположение её сообщника.

Отметим, что инцидент произошёл в минувший четверг 11 января, а преступники не успели осуществить демонтаж сантехники, так как полиция прибыла на место происшествия в краткие сроки.
Александр Вест
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