Ограбление по-украински: В Киеве пытались ограбить туалет

Преступная пара попыталась осуществить свой криминальный план, поживившись на сантехнике в общественном туалете в Киеве. Правоохранителям удалось арестовать женщину, однако, её кавалер успел скрыться от правосудия.

Александр Вест

Сотрудники правоохранительных органов прибыли к общественному туалету, принадлежащему коммунальному предприятию под названием «Киевфонд» из-за того, что на объекте сработала сигнализация. Обследовав помещение туалета, правоохранители обнаружили женщину с инструментами для снятия сантехники, которую хотела украсть преступная пара. В данный момент сотрудники киевской полиции проводят допросные мероприятия с задержанной в попытке установить местоположение её сообщника.Отметим, что инцидент произошёл в минувший четверг 11 января, а преступники не успели осуществить демонтаж сантехники, так как полиция прибыла на место происшествия в краткие сроки.