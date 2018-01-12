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| | В Иркутской области в реку провалился бензовоз с 20 тоннами нефти

В Иркутской области в реку провалился бензовоз с 20 тоннами нефти

Сегодня, 12:23
Представители комиссии по чрезвычайным ситуациям намереваются собраться в пятницу в Киренском районе, Иркутская область, дабы определить наиболее безопасный способ, чтобы поднять затонувшие грузовики. В провалившейся под лед автомобильной цистерне находится, по меньшей мере, 20 тонн топлива, которые угрожают разливу в реку, о чем рассказали сотрудники МЧС Российской Федерации.
 

В Иркутской области в реку провалился бензовоз с 20 тоннами нефти

 

«В Киренске сегодня состоится заседания КЧС. Специалисты различных ведомств намерены в тесной кооперации с местными властями и собственниками техники предстоит принимать решение о том, каким же образом будет происходить извлечение самой цистерны и крана. Как утверждает собственник, в ней находилось около 20 тонн топлива. Такое технологическое решение, при котором целостность цистерны не будет нарушена, необходимо принять в ходе заседания», - утверждает сотрудник пресс-службы ведомства.
 
Согласно имеющейся информации, в ночь на 11 января при попытке пересечь реку вне ледовой переправы под лед провалилась автомобильная цистерна, которая в этот момент перевозила нефтепродукцию. Водитель успел выбраться из транспортного средства. На помощь владельцам был направлен автомобильный кран, однако лед не выдержал и провалился под лед в том же месте, что и стоит бензовоз.
 
«Маслянистое пятно образовалось в месте провала транспортных средств из-за разлива топлива, которое находится в баке. Речь идет пока что об относительно небольшой утечке. Сейчас ее последствиями занимаются с помощью бонновых заграждений и сорбентов», - заявили в МЧС.

Николай Офицеров
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