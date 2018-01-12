СМИ: Трассу М7 экстренно заблокировали из-за угрозы взрыва

В многочисленных средствах массовой информации были обнародованы данные о том, что в данный момент федеральная автомобильная трасса М7 не доступна для использования в связи с проведением саперных работ.

Александр Вест

Во многих СМИ появилась информация о том, что в данный момент на участке федеральной автомобильной дороги М7 работают специалисты, которые пытаются определить степень опасности неопознанного подозрительного объекта, обнаруженного в пределах трассы. Пока на автодороге работают сапёры трасса была перекрыта во избежание детонации подозрительного предмета.Пока неизвестно, сколько продлятся работы по обследованию неопознанного объекта и когда будет возобновлено повсеместное использование федеральной автодороги.