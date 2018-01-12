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| | СМИ: Трассу М7 экстренно заблокировали из-за угрозы взрыва

СМИ: Трассу М7 экстренно заблокировали из-за угрозы взрыва

Сегодня, 10:31
В многочисленных средствах массовой информации были обнародованы данные о том, что в данный момент федеральная автомобильная трасса М7 не доступна для использования в связи с проведением саперных работ.

СМИ: Трассу М7 экстренно заблокировали из-за угрозы взрыва

 

Во многих СМИ появилась информация о том, что в данный момент на участке федеральной автомобильной дороги М7 работают специалисты, которые пытаются определить степень опасности неопознанного подозрительного объекта, обнаруженного в пределах трассы. Пока на автодороге работают сапёры трасса была перекрыта во избежание детонации подозрительного предмета.

Пока неизвестно, сколько продлятся работы по обследованию неопознанного объекта и когда будет возобновлено повсеместное использование федеральной автодороги.
Александр Вест
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