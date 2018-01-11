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| | Неисправный состав стал причиной сбоя на салатовой ветке метро в Москве

Неисправный состав стал причиной сбоя на салатовой ветке метро в Москве

Вчера, 22:01
Движение на салатовой ветке в метро Москвы оказалось парализовано из-за состава, пребывавшего в неисправном состоянии. Авария случилась 11 января в 17:47-17:59, на данный момент неполадки устранены.

Неисправный состав стал причиной сбоя на салатовой ветке метро в Москве

 

Сбой в движении на Люблинско-Дмитровской ветке в метрополитене Москвы произошел 11 января, что привело к увеличению интервалов движения. Пассажиров призывали пользоваться наземным транспортом, пока поломки не будут устранены.

По последним данным из пресс-службы Москвы, сбои, вызванные техническими причинами, уже устранены и движение составов пришло в норму согласно графику.

В конце прошлого года также наблюдались неполадки на салатовой ветке метро. Тогда причиной признали сбои в системе управления. Кроме того, в декабре 2017 года сбои происходили на оранжевой и фиолетовой ветках – поезда ходили с увеличенными интервалами, из-за чего пассажирам приходилось подолгу стоять в ожидании на станции. В обоих случаях был неисправен состав поезда.
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