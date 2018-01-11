Юрист из Москвы попытался съесть доказательства из дела

В кабинете одного из судебных участков Москвы судебный представитель съел материалы дела. При этом присутствовали помощник судьи и пристав.

В отношении 40-летнего юриста из Москвы возбуждено уголовное дело в связи с действиями, целью которых было воспрепятствование осуществлению правосудия. Сотрудники московских правоохранительных органов сообщают, что судебный представитель в кабинете судьи предпринял попытку съесть материалы дела.Правозащитник таким образом пытался помочь своей подзащитной. 30-летняя женщина была замечена в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждал чек из алкотестета, а также протокол на медицинское освидетельствование. В присутствии помощника судьи, которая принесла документы дела для ознакомления, юрист вырвал листы из дела и начал есть. На сигнал тревоги прибыл судебный пристав, но судебного представителя это не остановило – он продолжал есть. Задержать нарушителя удалось прибывшему наряду полиции.Юрист пребывает под подпиской о невыезде. Его подзащитную лишили водительский прав и обязали оплатить штраф. Сотрудники ГИБДД предоставили копии взамен съеденных оригиналов.