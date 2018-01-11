В Кирове секс в машине во время езды привел к аварии

Водитель Hyundai Solaris решил заняться сексом в салоне авто с пассажиркой прямо во время езды. В итоге произошла авария на Октябрьском проспекте в Кирове, пострадали два человека, повреждены три иномарки.

Домбровский Сергей

В одной из машин, участвовавших в ДТП, находились активисты общественной организации, которые задержали виновника случившегося, пытавшегося убежать от преследователей. Мужчину передали в руки полицейских. Гражданина отправили на медицинское освидетельствование. Тест показал, что перед поездкой шофер принял изрядную порцию алкоголя и находится в состоянии опьянения. Виновник происшествия употреблял спиртное вместе с товарищем и любовницей в гараже. Затем приятели захотели заняться плотскими утехами втроем.Они решили поехать на квартиру одного из мужчин. Дама предлагала вызвать такси, но ее не стали слушать. Во время движения водитель захотел заняться сексом. В результате он не заметил запрещающий сигнал светофора и Hyundai Solaris врезался в сугроб, спровоцировав столкновение трех иномарок. Инициатора ДТП ожидает крупный штраф и ночь в полицейском участке.