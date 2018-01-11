В Кирове секс в машине во время езды привел к аварии

В одной из машин, участвовавших в ДТП, находились активисты общественной организации, которые задержали виновника случившегося, пытавшегося убежать от преследователей. Мужчину передали в руки полицейских. Гражданина отправили на медицинское освидетельствование. Тест показал, что перед поездкой шофер принял изрядную порцию алкоголя и находится в состоянии опьянения. Виновник происшествия употреблял спиртное вместе с товарищем и любовницей в гараже. Затем приятели захотели заняться плотскими утехами втроем.
Они решили поехать на квартиру одного из мужчин. Дама предлагала вызвать такси, но ее не стали слушать. Во время движения водитель захотел заняться сексом. В результате он не заметил запрещающий сигнал светофора и Hyundai Solaris врезался в сугроб, спровоцировав столкновение трех иномарок. Инициатора ДТП ожидает крупный штраф и ночь в полицейском участке.