Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Мнения

Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Что происходит с девочками Джоли-Питт?

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Курские подростки стали совершать меньше преступлений

Курские подростки стали совершать меньше преступлений

Вчера, 20:22
Количество преступлений в Курске, совершенных подростками, значительно снизилось. Важную роль в процессе отыграл местный Центр временного содержания.

Курские подростки стали совершать меньше преступлений

 

Курские подростки стали совершать преступлений на 16 процентов меньше. На данный момент на учете в правоохранительных органах пребывают около 1200 детей. Поддержку несовершеннолетним совершает Центр временного содержания. Данное заведение занимается проблемами детей еще с 30 годов прошлого века. В 40-х организация значилась как приемник-распределитель, но с тех пор формат Центра немного изменился. Сейчас заведение принимает в своих стенах несовершеннолетних до 14, которые совершили административные нарушение или другие противоправные действия.

Уточняется, что в Курской области ежегодно подростки совершают не менее 350 преступлений. За это время в Центр временного содержания попадают около 180 детей.
Виктория Озерова
Новости по теме
В 2013 году на Ставрополье снизилось количество преступлений, допущенных несовершеннолетними
В 2013 году на Ставрополье снизилось количество преступлений, допущенных несовершеннолетними

Спустя 6 месяцев сложной и кропотливой работы, порой требующей не только профессионализма, но и добрых человеческих качеств, можно говорить о результатах

В Иркутске ветераны посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
В Иркутске ветераны посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Сегодня Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Иркутской области посетили ветераны правоохранительных органов и Вооруженных

Криминал покидает Владивосток
Криминал покидает Владивосток

В городе стали совершать меньше преступлений

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости