Курские подростки стали совершать меньше преступлений

Количество преступлений в Курске, совершенных подростками, значительно снизилось. Важную роль в процессе отыграл местный Центр временного содержания.

Виктория Озерова

Курские подростки стали совершать преступлений на 16 процентов меньше. На данный момент на учете в правоохранительных органах пребывают около 1200 детей. Поддержку несовершеннолетним совершает Центр временного содержания. Данное заведение занимается проблемами детей еще с 30 годов прошлого века. В 40-х организация значилась как приемник-распределитель, но с тех пор формат Центра немного изменился. Сейчас заведение принимает в своих стенах несовершеннолетних до 14, которые совершили административные нарушение или другие противоправные действия.Уточняется, что в Курской области ежегодно подростки совершают не менее 350 преступлений. За это время в Центр временного содержания попадают около 180 детей.