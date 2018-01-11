Украинец разобрал котел отопления из-за «российского газа»

Житель Винницы был отправлен на лечение в психиатрическое отделение согласно решению суда из-за того, что разобрал электротехнику и газовый котел. Мужчина был уверен, что его дом отапливается российским газом.

Суд Винницы вынес решение, согласно которому местный житель должен быть отправлен на психиатрическое лечение из-за своего неадекватного поведения. Дело в том, что из-за подозрения, что газовый котел в его доме работает за счет газа из России, он разобрал его.Также в течение нескольких дней он отказывался от еды и страдал от бессонницы, во время чего вынес из дома все вещи, а кроме этого предпринял попытку скурить собственные документы. В итоге всего произошедшего, мужчина заявил, что его окружают «сепаратисты», за ним ведется слежка и по телеканалам показывают про него информацию. Также винничанин попытался сорвать «дьявольскую» рубашку со своего отца, из-за того что она была красного цвета.Врачебная комиссия провела осмотр мужчины и установила, что в своем нынешнем состоянии он опасен как для себя, так и для окружающих людей. Именно больницей было подано судебное заявление, благодаря которому мужчине назначили принудительное лечение.