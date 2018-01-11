В центре Владимира обнаружили дореволюционный колодец с питьевой водой

В центре Владимира провал на парковке во дворе по Большой Московской привел к неожиданным последствия – на его месте образовался колодец. Отмечается, что вода в нем пригодна для питья.

Дарья Светозарова

Жители двора потребовали устранить нежелательное отверстие, однако эксперты проявили к нему интерес. На место провала прибыли сотрудники местного управления МЧС, работники горводоканала и госинспекторы по охране объектов культуры. Эксперты проанализировали глубину отверстия и изучили шахту колодца. Выяснилось, что глубина ямы достигает 15 метров, а стены шахты деревянные, причем создан колодец очень давно.Оказалось, что длительное время местные жители использовали колодец в качестве источника питьевой воды. Впоследствии его засыпали и покрыли асфальтом. Сейчас же ямой, как объектом, возможно имеющим историческую и культурную ценность, заинтересовались археологи.