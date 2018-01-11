Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Мнения

Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Что происходит с девочками Джоли-Питт?

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | В центре Владимира обнаружили дореволюционный колодец с питьевой водой

В центре Владимира обнаружили дореволюционный колодец с питьевой водой

Вчера, 17:40
В центре Владимира провал на парковке во дворе по Большой Московской привел к неожиданным последствия – на его месте образовался колодец. Отмечается, что вода в нем пригодна для питья.

В центре Владимира обнаружили дореволюционный колодец с питьевой водой

 

Жители двора потребовали устранить нежелательное отверстие, однако эксперты проявили к нему интерес. На место провала прибыли сотрудники местного управления МЧС, работники горводоканала и госинспекторы по охране объектов культуры. Эксперты проанализировали глубину отверстия и изучили шахту колодца. Выяснилось, что глубина ямы достигает 15 метров, а стены шахты деревянные, причем создан колодец очень давно.

Оказалось, что длительное время местные жители использовали колодец в качестве источника питьевой воды. Впоследствии его засыпали и покрыли асфальтом. Сейчас же ямой, как объектом, возможно имеющим историческую и культурную ценность, заинтересовались археологи.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Миорском районе спасли женщину, упавшую в 10-метровый колодец
В Миорском районе спасли женщину, упавшую в 10-метровый колодец

По информации белорусских МЧС, в Миорском районе сотрудники спасательной службы спасли женщину, которая упала в 10-метровый колодец.

В Орше 6-летняя девочка упала в колодец ливневой канализации
В Орше 6-летняя девочка упала в колодец ливневой канализации

Вчера в белорусском городе Орша в колодец ливневой канализации упала 6-летняя девочка, к счастью, ребенок остался жив, проводится следствие.

В Архангельской области мужчина погиб при падении в колодец
В Архангельской области мужчина погиб при падении в колодец

Сегодня днем в областную службу спасения поступила информация от очевидцев происшествия: прохожие сообщили, что у них на глазах в колодец упал мужчина.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости