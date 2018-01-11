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| | Москвичка заплатила экстрасенсу 2 млн рублей для выграша в лотерею

Москвичка заплатила экстрасенсу 2 млн рублей для выграша в лотерею

Вчера, 16:44
Жительница Москвы хотела победить в лотерее 3,6 млн рублей. Она активно участвовала в розыгрыше, а для уверенности обратилась к экстрасенсу, о котором услышала по радио.

Москвичка заплатила экстрасенсу 2 млн рублей для выграша в лотерею

 

Пенсионерка записалась на прием к человеку, способному видеть будущее. Мужчина обещал гражданке успех и большую прибыль, дабы улучшить финансовое состояние дама должна раскошелиться, так как судьба не чествует скупердяев. Москвичка поверила экстрасенсу и выплатила в ему в общей сложности 2 млн рублей. Пенсионерка пыталась даже занимать деньги у родственников и знакомых, поскольку не располагала такой суммой. Мадам полагала, что возместит с лихвой все убытки еще и получит прибыль, ведь в лотерею можно выиграть 3,6 млн рублей.

Позже женщина поняла, насколько обманулась в своих ожиданиях. Когда истина стала даме ясна, она обратилась в полицейский участок с заявлением. Сейчас столичные правоохранители ищут мошенника, называвшего себя экстрасенсом.
Домбровский Сергей
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