15-летняя ростовская школьница встала на учет в женскую консультацию

В Семикаракорском районе Ростовской области 15-летняя ученица общеобразовательной школы встала на учет в женскую консультацию. По словам врачей, девушка находится на шестом месяце беременности.

Домбровский Сергей

Информацию об этом сообщают местные СМИ. Медики сразу же сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители разыскали любовника школьницы. Им оказался 31-летний мужчина, с которым несовершеннолетняя имела интимную связь во время летних каникул. Девушка-подросток мечтает о браке с любимым человеком. На данный момент известно, что зрелый соблазнитель нигде не работает.Полицейские не спешат делать официальных заявлений по этому инциденту. Сейчас уголовное дело не возбуждают, так возможно зрелый ухажер и его молодая возлюбленная решат оформить свои отношения официально. Разбирательства данного дела продолжаются.