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| | 15-летняя ростовская школьница встала на учет в женскую консультацию

15-летняя ростовская школьница встала на учет в женскую консультацию

Вчера, 16:26
В Семикаракорском районе Ростовской области 15-летняя ученица общеобразовательной школы встала на учет в женскую консультацию. По словам врачей, девушка находится на шестом месяце беременности.

15-летняя ростовская школьница встала на учет в женскую консультацию

 

Информацию об этом сообщают местные СМИ. Медики сразу же сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители разыскали любовника школьницы. Им оказался 31-летний мужчина, с которым несовершеннолетняя имела интимную связь во время летних каникул. Девушка-подросток мечтает о браке с любимым человеком. На данный момент известно, что зрелый соблазнитель нигде не работает.

Полицейские не спешат делать официальных заявлений по этому инциденту. Сейчас уголовное дело не возбуждают, так возможно зрелый ухажер и его молодая возлюбленная решат оформить свои отношения официально. Разбирательства данного дела продолжаются.
Домбровский Сергей
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