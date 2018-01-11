В Кирове групповой секс за рулём иномарки закончился тройным ДТП

В Кирове водитель Hyundai Solaris в состоянии алкогольного опьянения решил заняться сексом с двумя пассажирками. В результате мужчина врезался в активистов «Ночного патруля» и ещё одну иномарку.

Вещий Олег

3 разбитых автомобиля и 2 пострадавших – это результаты «пьяных гонок» с групповым сексом за рулём. Водитель Hyundai Solaris перед поездкой выпил в гараже и отправился с двумя пассажирками на своём авто. Они захотели заняться сексом прямо в салоне автомобиля.Во время ДТП одна из девушек была практически вся голая, а вторая не смогла сказать и слова из-за алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что в результате аварии на Октябрьском проспекте в Кирове пострадали два человека, один из которых был доставлен в больницу.