Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Во Франции настырный котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде

Во Франции настырный котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде

Сегодня, 13:15
Во Франции котенок совершил путешествие на поезде, чтобы вернуться к своей хозяйке. Добиться своего упрямому животному помогли сотрудники железнодорожной службы и пользователи соцсетей. Об этом проинформировали французские СМИ.

 

На вокзале в коммуне Сарт появился необычный посетитель. Котенок сидел прямо на путях перед отправляющимся поездом, пассажиры попытались отогнать его, но упрямое животное отказалось уходить. Тогда контролер Гийом Шуека отнес котенка в рощу подальше от путей, но животное снова вернулось назад вместе с мужчиной, и тот был вынужден взять его с собой в поезд, где кошка вела себя очень спокойно. О необычном пассажире Гойом рассказал в соцсетях. На станции Ман Шуека передал котенка своим коллегам из национальной службы.

Найти хозяйку настырного животного удалось при помощи поста в соцсетях. Она в тот же день забрала свою кошку по имени Нуазетт (с французского» Фундук») домой.
Виктория Озерова
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