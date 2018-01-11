Во Франции настырный котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде

На вокзале в коммуне Сарт появился необычный посетитель. Котенок сидел прямо на путях перед отправляющимся поездом, пассажиры попытались отогнать его, но упрямое животное отказалось уходить. Тогда контролер Гийом Шуека отнес котенка в рощу подальше от путей, но животное снова вернулось назад вместе с мужчиной, и тот был вынужден взять его с собой в поезд, где кошка вела себя очень спокойно. О необычном пассажире Гойом рассказал в соцсетях. На станции Ман Шуека передал котенка своим коллегам из национальной службы.
Найти хозяйку настырного животного удалось при помощи поста в соцсетях. Она в тот же день забрала свою кошку по имени Нуазетт (с французского» Фундук») домой.