Во Франции настырный котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде

Во Франции котенок совершил путешествие на поезде, чтобы вернуться к своей хозяйке. Добиться своего упрямому животному помогли сотрудники железнодорожной службы и пользователи соцсетей. Об этом проинформировали французские СМИ.

Виктория Озерова

На вокзале в коммуне Сарт появился необычный посетитель. Котенок сидел прямо на путях перед отправляющимся поездом, пассажиры попытались отогнать его, но упрямое животное отказалось уходить. Тогда контролер Гийом Шуека отнес котенка в рощу подальше от путей, но животное снова вернулось назад вместе с мужчиной, и тот был вынужден взять его с собой в поезд, где кошка вела себя очень спокойно. О необычном пассажире Гойом рассказал в соцсетях. На станции Ман Шуека передал котенка своим коллегам из национальной службы.Найти хозяйку настырного животного удалось при помощи поста в соцсетях. Она в тот же день забрала свою кошку по имени Нуазетт (с французского» Фундук») домой.