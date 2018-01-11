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| | Неизвестный рассказал в соцсети о мошенничестве с налогами на автомобиль

Неизвестный рассказал в соцсети о мошенничестве с налогами на автомобиль

Сегодня, 12:57
Пользователи публичного сообщества «ВКонтакте» «Подслушано. Ростов-на-Дону» осуждают поступок анонима, который рассказал о мошеннической схеме, которую он провернул ради того, чтобы избавиться от налога на автомобиль.
 

Неизвестный рассказал в соцсети о мошенничестве с налогами на автомобиль

 

«Я себе всю жизнь хотел автомобиль, как у бандитов в 90х. Сейчас подобные машины стоят не дорого. 6-литрового кабана можно спокойно купить за 300 тысяч или даже меньше. Меня, правда, очень долго останавливало одно обстоятельство непомерные налоги на машину. Не очень хотелось платить по 75 тысяч в год за машину. Это, знаете ли, удовольствие не из дешевых. Выход я все-таки нашел. На себя машинку, чтобы на ней ездить оформлять вовсе не обязательно. Буквально в прошлом году познакомился с одной любопытной девушкой и так уж вышло, что оформил на нее», - заявил мошенник.
 
Далее он рассказал о том, что девушка невероятно обрадовалась, ведь из мужчин ей еще никто так не доверял, однако дама, по всей видимости, была не осведомлена относительно того, что для переоформления транспорта сейчас не требуется присутствие владельца. Пару копий договора о купле продаже было у самого мошенника, но от имени девушки.
 
«Думаю, теперь нам пора расставаться и искать новую любовь, ведь скоро придет налог за прошлый год», - пишет мужчина.
 
На него тут же посыпались комментарии, в которых пользователи обвиняли ее в «бесчеловечности», а другие говорили о том, что он придумал действенную схему.

Николай Офицеров
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