В Сети появилось видео ДТП с участием иномарки в Северодвинске

На весьма популярном видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, на котором запечатлена дорожная авария, в которой приняли участие два автомобиля, в том числе и иномарка.

В результате дорожного инцидента никто серьёзно не пострадал, однако, у автомобиля Lada Granta образовалась масштабная вмятина со стороны левых дверей, а у авто Remault Fluence бампер получил похожие повреждения.

Александр Вест

На видео, опубликованном на YouTube пользователем под ником Artur Rai, можно заметить, как иномарка Mitsubishi Pajero своим кузовом загородила обзор автомобилю Lada Granta, который выезжал с заправочной станции. В результате закрытого обзора водитель за рулем машины Lada не увидел двигающийся в его сторону автомобиль Renault Fluence, который не смотря на предпринятую попытку торможения всё равно врезался в кузов выезжающего авто.