В Сети появилось видео ДТП с участием иномарки в Северодвинске

На видео, опубликованном на YouTube пользователем под ником Artur Rai, можно заметить, как иномарка Mitsubishi Pajero своим кузовом загородила обзор автомобилю Lada Granta, который выезжал с заправочной станции. В результате закрытого обзора водитель за рулем машины Lada не увидел двигающийся в его сторону автомобиль Renault Fluence, который не смотря на предпринятую попытку торможения всё равно врезался в кузов выезжающего авто.
В Сети появилось видео ДТП с участием иномарки в СеверодвинскеСегодня, 11:18
Во вторник, 30 августа, в городе Сочи случилась дорожная авария, в которой приняли участие две автомашины, принадлежащие полиции и двадцатитрехлетнему сыну
В Ростове в массовом ДТП пострадал водитель хетчбека Lada Kalina. По вине водителя легкового автомобиля Ford, который превысил скорость движения, последний
Вечером 2 октября в Томске водитель машины Lada Granta въехал в жилой дом. Авария произошла на улице Учебная. Авто врезалось в жилой дом, в результате чего