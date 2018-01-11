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| | В Сети появилось видео ДТП с участием иномарки в Северодвинске

В Сети появилось видео ДТП с участием иномарки в Северодвинске

Сегодня, 11:18
На весьма популярном видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, на котором запечатлена дорожная авария, в которой приняли участие два автомобиля, в том числе и иномарка.

В Сети появилось видео ДТП с участием иномарки в Северодвинске

 

На видео, опубликованном на YouTube пользователем под ником Artur Rai, можно заметить, как иномарка Mitsubishi Pajero своим кузовом загородила обзор автомобилю Lada Granta, который выезжал с заправочной станции. В результате закрытого обзора водитель за рулем машины Lada не увидел двигающийся в его сторону автомобиль Renault Fluence, который не смотря на предпринятую попытку торможения всё равно врезался в кузов выезжающего авто.

 
В результате дорожного инцидента никто серьёзно не пострадал, однако, у автомобиля Lada Granta образовалась масштабная вмятина со стороны левых дверей, а у авто Remault Fluence бампер получил похожие повреждения.

Александр Вест
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