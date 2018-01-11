В Уфе снесли жилой дом мужчины, пока он был в командировке

Весьма интересный инцидент произошёл в Уфе, где мужчина, вернувшийся из командировки, не обнаружил своего жилища. На месте остались лишь осколки от его двухэтажного дома.

Александр Вест

Фардат Шайнуров, вернувшись из командировки, обнаружил лишь груду строительного мусора с останками его дома. По его словам, под завалами остались его многочисленные вещи, а также документы и деньги. Абсурдность ситуации подкрепляется тем, что ни Фардат, ни его соседи не знают, кто и зачем снёс его двухэтажный жилой дом. Шайнуров пробовал обращаться в городскую администрацию, однако, ему объяснили, что никаких демонтажных работ в его районе не было инициировано.Хозяин бывшего жилища уверен, что его постройку снесли незаконно, а местные чиновники лишь пожимают плечами на его расспросы о произошедшем. Отметим, дом Фардата уже пытались незаконно снести в октябре 2017 года, однако, заявление, отправленное Шайнуровым в полицию, остановило незаконный демонтаж.