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| | В Уфе снесли жилой дом мужчины, пока он был в командировке

В Уфе снесли жилой дом мужчины, пока он был в командировке

Сегодня, 10:48
Весьма интересный инцидент произошёл в Уфе, где мужчина, вернувшийся из командировки, не обнаружил своего жилища. На месте остались лишь осколки от его двухэтажного дома.

В Уфе снесли жилой дом мужчины, пока он был в командировке

 

Фардат Шайнуров, вернувшись из командировки, обнаружил лишь груду строительного мусора с останками его дома. По его словам, под завалами остались его многочисленные вещи, а также документы и деньги. Абсурдность ситуации подкрепляется тем, что ни Фардат, ни его соседи не знают, кто и зачем снёс его двухэтажный жилой дом. Шайнуров пробовал обращаться в городскую администрацию, однако, ему объяснили, что никаких демонтажных работ в его районе не было инициировано.

Хозяин бывшего жилища уверен, что его постройку снесли незаконно, а местные чиновники лишь пожимают плечами на его расспросы о произошедшем. Отметим, дом Фардата уже пытались незаконно снести в октябре 2017 года, однако, заявление, отправленное Шайнуровым в полицию, остановило незаконный демонтаж.
Александр Вест
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