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| | После скандала с VIP-камерами главу "Матросской Тишины" уволили

После скандала с VIP-камерами главу "Матросской Тишины" уволили

Сегодня, 10:17
Замглавы знаменитого СИЗО "Матросская Тишина" был уволен после скандала, произошедшего с так называемыми VIP-камерами, о чем рассказали представители ФСИН, давая комментарий прессе. Также известно, что еще трех сотрудников оперативного отдела было решено привлечь к дисциплинарной ответственности.
 

После скандала с VIP-камерами главу "Матросской Тишины" уволили

 

В декабре правозащитники обнаружили, что в изоляторе, который предназначается для «особо важных» арестантов, условия содержания находятся на VIP-уровне. ФСИН решила проверить условия по содержанию обвиняемых и подследственных. Ведомство, в результате обнаружило ряд существенных нарушений и направило материалы соответствующего смысла в следственные органы. Проверки в СИЗО продолжаются до сих пор, так как жалобы относительно содержания заключенных, в последнее время, стали поступать все чаще. Однако, не все сталкиваются с определенного рода ущемлениями, ведь некоторым камеры обустраивают самым лучшим образом.
 
Зампред наблюдательной комиссии Москвы Ева Маркачева утверждает, что в VIP-камерах Матросской Тишины условия очень близкие к четырехзвездочным гостиницам. Помимо удобной мебели, там находятся дорогие унитазы, холодильники с деликатесами, а также большие плоские телевизоры. Меркачева отмечает, что в этих помещениях содержались, в основном, те, кто подозревался в воровстве и мошенничестве.
 
Руководство СИЗО прояснить ситуацию не смогло, потому было решено уволить главу Матросской Тишины. Разбирательство, при этом, продолжается.

Николай Офицеров
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