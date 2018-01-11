Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | После полугода совместной жизни женщина поняла, что её парень -девушка

После полугода совместной жизни женщина поняла, что её парень -девушка

Сегодня, 12:11
Весьма неприятный финал ждал китаянку, повстречавшую обаятельного мужчину, с которым она прожила вместе около шести месяцев. Оказалось, что ухажёр матери-одиночки является девушкой.

После полугода совместной жизни женщина поняла, что её парень -девушка

 

Женщина из Китая, в одиночку воспитывающая своего ребёнка, решила вновь завести отношения и окунуться в мир романтики. Для того, чтобы подобрать себе мужчину, китаянка использовала сайт для знакомств, где ей приглянулся симпатичный молодой человек. Встретившись, женщина поняла, что нашла именно то, что искала, после чего кавалер поселился жить у неё. В течение полугода китаянка тратила немалые деньги на содержание своего ухажёра, кормя и одевая его. В общем содержание своего кавалера обошлось китаянке в более чем 2 миллиона рублей.

Однако, однажды мужчина пропал, не оставив весточки своей возлюбленной. Лишь с помощью профессиональных детективов китаянка смогла узнать, что мужчина, который не хотел с ней интимной близости до брака, является женщиной-аферисткой, наживающейся за чужой счёт.
Александр Вест
Новости по теме
Женщина нашла своего ребёнка по WhatsApp
Женщина нашла своего ребёнка по WhatsApp

Жительница Чечни два года пыталась разыскать своего похищенного бывшим мужем ребенка. Однажды женщина случайно увидела его на видео в WhatsApp.

В Китае 114-летняя китаянка вышла замуж за 71-летнего мужчину
В Китае 114-летняя китаянка вышла замуж за 71-летнего мужчину

В Китае была проведена свадьба 114-летней китаянки и 71-летнего мужчины. Соответствующую информацию предоставили местные СМИ. 

Китаянка прожила 48 лет с пулей в голове, не зная об этом
Китаянка прожила 48 лет с пулей в голове, не зная об этом

68-летняя китаянка смогла прожить 48 лет с пулей в черепе. На протяжении долгих лет она мучилась постоянно заложенным носом и головными болями. Медики были в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости