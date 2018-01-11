После полугода совместной жизни женщина поняла, что её парень -девушка

Весьма неприятный финал ждал китаянку, повстречавшую обаятельного мужчину, с которым она прожила вместе около шести месяцев. Оказалось, что ухажёр матери-одиночки является девушкой.

Александр Вест

Женщина из Китая, в одиночку воспитывающая своего ребёнка, решила вновь завести отношения и окунуться в мир романтики. Для того, чтобы подобрать себе мужчину, китаянка использовала сайт для знакомств, где ей приглянулся симпатичный молодой человек. Встретившись, женщина поняла, что нашла именно то, что искала, после чего кавалер поселился жить у неё. В течение полугода китаянка тратила немалые деньги на содержание своего ухажёра, кормя и одевая его. В общем содержание своего кавалера обошлось китаянке в более чем 2 миллиона рублей.Однако, однажды мужчина пропал, не оставив весточки своей возлюбленной. Лишь с помощью профессиональных детективов китаянка смогла узнать, что мужчина, который не хотел с ней интимной близости до брака, является женщиной-аферисткой, наживающейся за чужой счёт.