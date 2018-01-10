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| | В Литве пьяная свинья терроризировала собак

В Литве пьяная свинья терроризировала собак

Вчера, 19:54
В одной из деревень Литвы свинья наелась гнилых яблок. В результате животное опьянело и принялось «буянить». Об этом проинформировали местные СМИ.

В Литве пьяная свинья терроризировала собак

 

Вчера, 9 января, в деревне Сирутишкис Сурвилишкского староства произошел забавный инцидент, теперь местная свинья стала героем Сети. По данным литовских изданий, одна из свиней сбежала из хлева своего хозяина и перебралась во двор к соседям. Там животное обнаружило ящик с подгнившими яблоками и съело половину содержимого. Далее свинья просто опьянела и начала вести себя буйно. Животное принялось гонять собак по всей деревне, тем же ничего не оставалось, как сбежать или спрятаться в будках. После забега по всему населенному пункту свинья протрезвела. Животное устало и решило отправиться домой.

 

Жителей деревни очень позабавил такой инцидент. Они насмеялись и сделали много фото и видео с героиней происшествия.
Виктория Озерова
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