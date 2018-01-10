В Литве пьяная свинья терроризировала собак

В одной из деревень Литвы свинья наелась гнилых яблок. В результате животное опьянело и принялось «буянить». Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Вчера, 9 января, в деревне Сирутишкис Сурвилишкского староства произошел забавный инцидент, теперь местная свинья стала героем Сети. По данным литовских изданий, одна из свиней сбежала из хлева своего хозяина и перебралась во двор к соседям. Там животное обнаружило ящик с подгнившими яблоками и съело половину содержимого. Далее свинья просто опьянела и начала вести себя буйно. Животное принялось гонять собак по всей деревне, тем же ничего не оставалось, как сбежать или спрятаться в будках. После забега по всему населенному пункту свинья протрезвела. Животное устало и решило отправиться домой.Жителей деревни очень позабавил такой инцидент. Они насмеялись и сделали много фото и видео с героиней происшествия.