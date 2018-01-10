Полностью голый мужчина в Саратове пошёл за покупками в магазин

В продуктовый магазин, расположенный по улице Блинова в Саратове, пришел мужчина без одежды. Процесс задержания голого посетителя зафиксирован на видео.





В Сети также не так давно было опубликовано видео с девушкой из Таганрога, которая также находилась под действием выпитого алкоголя. Она танцевала на улице недалеко от ночного клуба и была снята камерой на телефоне одного из очевидцев произошедшего.

В продуктовый магазин в городе Саратове по улицу Блинной пришел абсолютно голый мужчина, которого впоследствии задержали сотрудники полиции. Процесс того, как нарушителя выводят из здания торговой точки, снят на видео и выложен в Сеть. Автор видеоролика утверждает, что герой видео был пьян.В Москве на автомойку также пришла девушка в обнаженном виде и обратилась с просьбой к работникам фирмы помыть ее автомобиль. Как выяснилось позже, она обнажилась из-за спора с друзьями. Случай был снят камерой видеонаблюдения на территории автомойки.