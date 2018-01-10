Снежный апокалипсис в Южно-Сахалинске сняли на видео

Сильный снежный циклон, накрывший Сахалин 9 января, продолжается – властями введен режим ЧС. Снегопад нарушил движение транспорта, стал причиной остановки работы аэропорта.

Южно-Сахалинск был накрыт снежным циклоном, пришедшим со стороны Японского моря, 9 января. При этом, циклон продолжает движение в северо-восточном направлении, набирая силу.

Снегопад в Сахалинской области лишил местных жителей возможности свободно передвигаться – отсутствуют пригодные для проезда дороги, возникли проблемы с общественным транспортом. В Сети опубликовано видео, отображающее тяжелую ситуацию в регионе.Администрация подтверждает, что обстановка в городе действительно тяжелая. На данный момент введен режим чрезвычайной ситуации: метель усиливается, создавая плохую видимость, выходить на улицу опасно. Спецтехника занимается расчисткой транспортных путей с 22:00 9 января, однако многие дворы все еще находятся фактически «запечатанными» снежными завалами.Метеорологи сообщают, что в ближайшее время метель не утихнет.