Снежный апокалипсис в Южно-Сахалинске сняли на видео

Снегопад в Сахалинской области лишил местных жителей возможности свободно передвигаться – отсутствуют пригодные для проезда дороги, возникли проблемы с общественным транспортом. В Сети опубликовано видео, отображающее тяжелую ситуацию в регионе.
Администрация подтверждает, что обстановка в городе действительно тяжелая. На данный момент введен режим чрезвычайной ситуации: метель усиливается, создавая плохую видимость, выходить на улицу опасно. Спецтехника занимается расчисткой транспортных путей с 22:00 9 января, однако многие дворы все еще находятся фактически «запечатанными» снежными завалами.
Метеорологи сообщают, что в ближайшее время метель не утихнет.