Школьница, которую ударило током напряжением 27 тысяч вольт, скончалась

15-летняя жительница Вятскополянского района Нижнего Новгорода получила сильный удар током в 27 тысяч вольт. Сегодня школьница скончалась в Ожоговом центре Нижнего Новгорода скончалась. О ее смерти известила сестра.

Дарья Светозарова

Несчастье, в результате которого подросток получила ожог 70% кожи, произошел 1 октября на ж/д станции Ямное. Девочка вместе с товарищами взобралась на цистерну поезда ради эффектного селфи и случайно задела электропропода, бывшие под высоким напряжением.После удара школьница выжила, что врачи назвали не иначе как чудом. После экстренной госпитализации в кировском центре ее перевели в Нижний Новгород, где она стала выздоравливать. Самочувствие подростка настолько улучшилось, что она смогла самостоятельно есть и попросила книги, чтобы догнать школьную программу.На пути к выздоровлению она перенесла несколько операций по пересадке кожи и даже поборола сепсис. Весь прошлый месяц она провела в ожидании донорских тканей, но не дождалась. 10 января утром ее не стало. Медики пока не комментируют причину смерти.