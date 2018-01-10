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| | Школьница, которую ударило током напряжением 27 тысяч вольт, скончалась

Школьница, которую ударило током напряжением 27 тысяч вольт, скончалась

Вчера, 18:29
15-летняя жительница Вятскополянского района Нижнего Новгорода получила сильный удар током в 27 тысяч вольт. Сегодня школьница скончалась в Ожоговом центре Нижнего Новгорода скончалась. О ее смерти известила сестра.

Школьница, которую ударило током напряжением 27 тысяч вольт, скончалась

 

Несчастье, в результате которого подросток получила ожог 70% кожи, произошел 1 октября на ж/д станции Ямное. Девочка вместе с товарищами взобралась на цистерну поезда ради эффектного селфи и случайно задела электропропода, бывшие под высоким напряжением.

После удара школьница выжила, что врачи назвали не иначе как чудом. После экстренной госпитализации в кировском центре ее перевели в Нижний Новгород, где она стала выздоравливать. Самочувствие подростка настолько улучшилось, что она смогла самостоятельно есть и попросила книги, чтобы догнать школьную программу.

На пути к выздоровлению она перенесла несколько операций по пересадке кожи и даже поборола сепсис. Весь прошлый месяц она провела в ожидании донорских тканей, но не дождалась. 10 января утром ее не стало. Медики пока не комментируют причину смерти.
Дарья Светозарова
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