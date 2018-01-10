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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | На Урале удалось локализовать возгорание в цехе по производству эпоксидной смолы

На Урале удалось локализовать возгорание в цехе по производству эпоксидной смолы

Сегодня, 14:25
В Свердловской области, в поселке Бобровском загорелся цех по производству эпоксидной смолы. Площадь пожарища составила тысячу квадратных метров. Соответствующие данные предоставили в региональном МЧС.

На Урале удалось локализовать возгорание в цехе по производству эпоксидной смолы

 

Отмечается, что из помещения цеха, где предположительно находится очаг возгорания, эвакуировали 50 сотрудников. К уничтожению воспламенения приступили 30 огнеборцев. В процессе задействовали 10 единиц спецтехники. Пламя удалось локализовать в 12:48 по Москве, по местному времени - в 14:48. Уведомление о пожаре пришло на пульт дежурного в 13:29 по местному часовому поясу.

В ведомстве проинформировали, что к месту пожара направили пожарный водоем водоизмещением в 10 тонн. Наблюдение за состоянием воздуха будут осуществлять направленные к зоне ЧП специалисты передвижной химлаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Информации о пострадавших пока нет.
Дарья Светозарова
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