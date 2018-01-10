Под Мурманском мужчина на угнанном БТР врезался в магазин и украл вино

С помощью угнанного бронетранспортёра мужчина, проживающий в Мурманской области, разбил витрину универсама, попутно задев припаркованный рядом автомобиль. После того, как злоумышленник протаранил стеклянную витрину, он украл бутылку вина из магазина.

В Апатитах сотрудникам правоохранительных органов удалось провести задержание мужчины, ответственного за угон бронетранспортёра, столкновение с иномаркой, а также за кражу спиртного из универсама. По словам правоохранителей, 29-летний злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако, при его задержании он оказал сотрудникам полиции всяческое содействие, не проявив сопротивления. Отметим, что ранее в 2018 году мужчина уже был задержан правоохранителями за угон грузового автомобиля.

Александр Вест

По предварительной информации, мужчина сумел угнать бронированное транспортное средство из автомобильной школы ДОСААФ, расположенной неподалёку. После угона он направил бронетранспортёр прямо в витрину универсама, нанеся при этом серьёзные повреждения машине, припаркованной неподалёку.