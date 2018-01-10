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Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Под Мурманском мужчина на угнанном БТР врезался в магазин и украл вино

Под Мурманском мужчина на угнанном БТР врезался в магазин и украл вино

Сегодня, 14:25
С помощью угнанного бронетранспортёра мужчина, проживающий в Мурманской области, разбил витрину универсама, попутно задев припаркованный рядом автомобиль. После того, как злоумышленник протаранил стеклянную витрину, он украл бутылку вина из магазина.

Под Мурманском мужчина на угнанном БТР врезался в магазин и украл вино

 

В Апатитах сотрудникам правоохранительных органов удалось провести задержание мужчины, ответственного за угон бронетранспортёра, столкновение с иномаркой, а также за кражу спиртного из универсама. По словам правоохранителей, 29-летний злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако, при его задержании он оказал сотрудникам полиции всяческое содействие, не проявив сопротивления. Отметим, что ранее в 2018 году мужчина уже был задержан правоохранителями за угон грузового автомобиля.

Под Мурманском мужчина на угнанном БТР врезался в магазин и украл вино

 

По предварительной информации, мужчина сумел угнать бронированное транспортное средство из автомобильной школы ДОСААФ, расположенной неподалёку. После угона он направил бронетранспортёр прямо в витрину универсама, нанеся при этом серьёзные повреждения машине, припаркованной неподалёку.
Александр Вест
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