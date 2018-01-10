Протестующие заблокировали границу между Украиной и Польшей из-за ограничений на ввоз товаров

Протестующие перекрыли доступ к трем пунктам пропуска на украинско-польской границе. Акция протеста началась из-за внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. О том, как развивается ситуация в приграничной зоне сообщают украинские масс-медиа.

Дарья Светозарова

Недовольные нововведениями начали протестовать в 11 часов утра. Акция будет длиться предварительно до 16 часов. Митингующие заблокировали проход к пропускным пунктам «Шегини-Медыка», «Рава-Русская—Гребенное» и «Ягодин-Дорогуйск». В целях профилактики столкновений активисты пообещали каждый час пропускать по десять машин через кордон.Митингующие выступают против изменений, которые разрешают без выплаты пошлины перевозить в ручной клади или сопровождаемом багаже товары на сумму до 150 евро, а в аэропортах до 1000 евро. Что касается первой категории, существуют ограничения и в массе. Пошлина не взыскивается с багажа весом до 50 килограммов.