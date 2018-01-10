Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Протестующие заблокировали границу между Украиной и Польшей из-за ограничений на ввоз товаров

Протестующие заблокировали границу между Украиной и Польшей из-за ограничений на ввоз товаров

Сегодня, 14:12
Протестующие перекрыли доступ к трем пунктам пропуска на украинско-польской границе. Акция протеста началась из-за внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. О том, как развивается ситуация в приграничной зоне сообщают украинские масс-медиа.

Протестующие заблокировали границу между Украиной и Польшей из-за ограничений на ввоз товаров

 

Недовольные нововведениями начали протестовать в 11 часов утра. Акция будет длиться предварительно до 16 часов. Митингующие заблокировали проход к пропускным пунктам «Шегини-Медыка», «Рава-Русская—Гребенное» и «Ягодин-Дорогуйск». В целях профилактики столкновений активисты пообещали каждый час пропускать по десять машин через кордон.

Митингующие выступают против изменений, которые разрешают без выплаты пошлины перевозить в ручной клади или сопровождаемом багаже товары на сумму до 150 евро, а в аэропортах до 1000 евро. Что касается первой категории, существуют ограничения и в массе. Пошлина не взыскивается с багажа весом до 50 килограммов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Американские протестующие в Атланте заблокировали автомобильного движение на мосту
Американские протестующие в Атланте заблокировали автомобильного движение на мосту

Недавно протестующие штата Джорджия в Атланте заблокировали автомобильное движение на мосту. Акция произошла из-за убийства органами правопорядка чернокожего

В Одессе митингующие заблокировали здание горсовета
В Одессе митингующие заблокировали здание горсовета

В Одессе участники митинга заблокировали вход в городской совет. Известно, что активисты выступают против действующего руководства города. 

В Киеве протестующие штурмуют здание администрации президента Украины, прорван кордон нацгвардии
В Киеве протестующие штурмуют здание администрации президента Украины, прорван кордон нацгвардии

По сообщению журналистов «Газета.ру», в Киеве митингующие начали штурмовать администрацию президента Украины Петра Порошенко. Сейчас протестующие прорвали

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости