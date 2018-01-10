В Севастополе маршрутное такси сбило пешехода

На одном из пешеходных переходов Севастополя невнимательного пешехода не сбавляя ходу сбила маршрутка.

Валерия Голицына

На улице Гоголя в Севастополе молодого человека, который выскочил на пешеходный переход, не оглядевшись по сторонам, сбило маршрутное такси. Маршрутка врезалась в молодого человека, не сбавляя скорости. Пострадавший жив, однако находится в реанимации в тяжёлом состоянии. По предварительной информации у мужчины тяжёлая травма головы и многочисленные переломы конечностей. Причина случившейся аварии неизвестна, камеры наблюдения зафиксировали только столкновение.Год назад на этом же месте уже произошла аналогичная авария. как отмечают очевидцы, данный пешеходных переход находится в очень проблемном месте и аварийные ситуации здесь не редкость.