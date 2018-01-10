В Алтае будут судить учительницу, которая била указкой учеников

В Горном Алтае местная учительница по математике попадет под суд из-за того, что она в порыве злости ударила двух учеников деревянной указкой по голове.

В Республике Алтай произошел резонансный прецедент. В одной из школ на уроке математики учительница не выдержала и ударила шумных учеников.Школьники и учителя рассказывают, что все началось еще утром. Друзья математички заметили, как она пришла на работу без настроения из-за личных проблем. Во время урока с 6-м классом, женщина просила соблюдать тишину, потому что плохо себя чувствовала. Одна 12-летняя ученица принципиально делала все наоборот и без разрешения пересела к подруге за другую парту. Девочки громко общались, в результате чего учительница не выдержала и ударила деревянной указкой девочку и еще одного парня, предположительно друга, который тоже мешал проводить урок.После инцидента, пострадавшие дети обратились в медпункт, где им диагностировали ушибы и сотрясения. Инцидентом занялась полиция. После сбора всех доказательств, дело передали в прокуратуру.Практически все лестно отзываются о репутации учительницы. Ранее подобных эпизодов не было с ее стороны. Противоположное мнение у большинства о детях, с которым произошел этот случай. Говорят, что они всегда нарушают дисциплину.Учительница признала свою вину и обещает больше такого не делать. Суд может принять решение в ее сторону, и тогда женщина сможет вернуться в школу и дальше преподавать.