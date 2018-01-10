Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Модель из Украины парализовало ниже пояса после ДТП в США

Модель из Украины парализовало ниже пояса после ДТП в США

Сегодня, 13:32
Кроме того, в результате ДТП девушка сломала челюсть и повредила печень.

Модель из Украины парализовало ниже пояса после ДТП в США

 

После случившегося дорожно-транспортного происшествия Кузьменко в экстренном порядке была доставлена в госпиталь, где ей помимо сложной многочасовой операции на позвоночнике и печени также провели оперативное вмешательство по восстановлению сломанной челюсти. Медицинские специалисты заявили о том, что их стараний было недостаточно для восстановления нервных связей в области седьмого и шестого позвонка. В данный момент Елизавета находится под круглосуточным наблюдением медицинских специалистов.

Медики сообщили, что Кузьменко не требуется аппарат искусственного дыхания, так как пациентка сама в состоянии дышать. В такси, которое попало в ДТП, помимо модели также находились продюсер, фотограф и ещё одна девушка-модель.
Александр Вест
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