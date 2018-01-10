Модель из Украины парализовало ниже пояса после ДТП в США

Кроме того, в результате ДТП девушка сломала челюсть и повредила печень.

Александр Вест

После случившегося дорожно-транспортного происшествия Кузьменко в экстренном порядке была доставлена в госпиталь, где ей помимо сложной многочасовой операции на позвоночнике и печени также провели оперативное вмешательство по восстановлению сломанной челюсти. Медицинские специалисты заявили о том, что их стараний было недостаточно для восстановления нервных связей в области седьмого и шестого позвонка. В данный момент Елизавета находится под круглосуточным наблюдением медицинских специалистов.Медики сообщили, что Кузьменко не требуется аппарат искусственного дыхания, так как пациентка сама в состоянии дышать. В такси, которое попало в ДТП, помимо модели также находились продюсер, фотограф и ещё одна девушка-модель.