Водитель в Красноярске вёз детей на ёлку в багажнике

Сотрудники Дорожно-патрульной службы в Саратове выписали штраф водителю, который вёз детей в багажнике своего автомобиля. Своё поступок мужчина объяснил тем, что в салоне его машины попросту не осталось места для оставшихся детей.

Александр Вест

На одной из трасс Красноярска сотрудники ДПС остановили для рядовой проверки автомобиль марки Toyota. Инспекторы заподозрили что-то неладное, когда водитель весьма странным образом отреагировал на просьбу открыть багажник его транспортного средства. Как оказалось, помимо двух детей и трёх взрослых, находившихся в салоне его автомобиля, в багажнике также пребывали двое детей. Водитель стал оправдываться, что вёз своё семейство на новогодние празднества, а места в салоне авто хватило не на всех, в связи с чем он проявил смекалку.За такую изобретательность, превысившую количество пассажиров, которые могут находиться в авто, инспекторы ДПС были вынуждены выписать горе-водителю штраф в размере 3,5 тысяч рублей. После оформления всех необходимых документов детей увезли в другом авто.