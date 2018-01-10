Дагестан остался без света из-за сильного ветра и снегопада

Министерство энергетики России сообщило, что в Республика Дагестан примерно 12 тысяч жителей лишились электричества в ночь на 10 января. Причиной этого стали сильные порывы ветра и снегопады.

Над Республикой Дагестан проходит мощный циклон. Из-за него на территории выпали массивные снегопады, которые сопровождались штормовым ветром скоростью до 25м/с. Неблагоприятные погодные условия до сих пор сохраняются.За ночь в республике без света осталось примерно 70 поселков и городов. При этом, бригады электриков и спасателей уже работают в регионе. Задействовано около 70 человек и 26 единиц спецтехники.Вчера аналогичные проблемы были в Южной Осетии. Там непогода оставила без электричества более 70 тысяч жителей.