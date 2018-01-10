Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Дагестан остался без света из-за сильного ветра и снегопада

Дагестан остался без света из-за сильного ветра и снегопада

Сегодня, 12:26
Министерство энергетики России сообщило, что в Республика Дагестан примерно 12 тысяч жителей лишились электричества в ночь на 10 января. Причиной этого стали сильные порывы ветра и снегопады.

Дагестан остался без света из-за сильного ветра и снегопада

 

Над Республикой Дагестан проходит мощный циклон. Из-за него на территории выпали массивные снегопады, которые сопровождались штормовым ветром скоростью до 25м/с. Неблагоприятные погодные условия до сих пор сохраняются.

За ночь в республике без света осталось примерно 70 поселков и городов. При этом, бригады электриков и спасателей уже работают в регионе. Задействовано около 70 человек и 26 единиц спецтехники.

Вчера аналогичные проблемы были в Южной Осетии. Там непогода оставила без электричества более 70 тысяч жителей.
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