Под Курском в ДТП погибли трое граждан Украины

Ехавший по трассе «Крым» микроавтобус попал в ДТП под Курском. В результате погибли три пассажира, которые, как в последствии удалось выяснить, являлись гражданами Украины. В региональном МЧС также отмечается, что еще трое находившихся в микроавтобусе пассажиров были ранены.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, медики, а также сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили, что сам микроавтобус получил массу различного рода повреждений. Для того, чтобы вытащить его из достаточно глубокого оврага, пришлось вызывать спецтехнику.

Пока говорить о том, что же привело к аварии, рано. В пресс-службе регионального МВД утверждают, что на месте происшествия до сих пор проводится работа правоохранительных органов, которые должны установить все обстоятельства аварии.

Николай Офицеров