Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Под Курском в ДТП погибли трое граждан Украины

Под Курском в ДТП погибли трое граждан Украины

Сегодня, 10:54
Ехавший по трассе «Крым» микроавтобус попал в ДТП под Курском. В результате погибли три пассажира, которые, как в последствии удалось выяснить, являлись гражданами Украины. В региональном МЧС также отмечается, что еще трое находившихся в микроавтобусе пассажиров были ранены.
 

Под Курском в ДТП погибли трое граждан Украины

 

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, медики, а также сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили, что сам микроавтобус получил массу различного рода повреждений. Для того, чтобы вытащить его из достаточно глубокого оврага, пришлось вызывать спецтехнику.
 
Пока говорить о том, что же привело к аварии, рано. В пресс-службе регионального МВД утверждают, что на месте происшествия до сих пор проводится работа правоохранительных органов, которые должны установить все обстоятельства аварии.

Николай Офицеров
Новости по теме
Пять человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Курской области
Пять человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Курской области

На федеральной трассе «Крым» в Курской области столкнулись микроавтобус с грузовиком. В ДТП погибли 5 человек и 4 получили ранения различной степени тяжести.

Под Курском в результате массового ДТП погибли три человека
Под Курском в результате массового ДТП погибли три человека

Представителями правоохранительных органов уточняются обстоятельства массовой аварии, что имела место быть в Курской области, на автомобильной дороге А144.

В Красноярском крае столкнулись две легковушки, трое человек погибли и трое ранены
В Красноярском крае столкнулись две легковушки, трое человек погибли и трое ранены

В Красноярском крае на автотрассе К-18 произошло столкновение двух легковушек, в результате чего трое человек погибли на месте ЧП, еще трое ранены и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости