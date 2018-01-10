Под Курском в ДТП погибли трое граждан Украины

Под Курском в ДТП погибли трое граждан УкраиныСегодня, 10:54
На федеральной трассе «Крым» в Курской области столкнулись микроавтобус с грузовиком. В ДТП погибли 5 человек и 4 получили ранения различной степени тяжести.
Представителями правоохранительных органов уточняются обстоятельства массовой аварии, что имела место быть в Курской области, на автомобильной дороге А144.
В Красноярском крае на автотрассе К-18 произошло столкновение двух легковушек, в результате чего трое человек погибли на месте ЧП, еще трое ранены и