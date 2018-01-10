Прокуратура проверит зоопарк в Приморье, где на ребёнка напал леопард

Прокуратура в Приморском крае инициировала внеочередную проверку относительно инцидента, в котором ребёнок, посещая зоопарк, получил тяжёлые травмы вследствие нападения леопарда.

Александр Вест

Инцидент, в котором ребёнок получил множественные раны рваного типа и укусы в области головы, произошёл ещё 6 января в селе Борисовка, где располагается зоопарк под названием «Чудесный». В рамках инициированной проверки представители прокуратуры займутся обследованием защитных средств в зоопарке, ограждающих посетителей от опасных животных. Также будет проверено соответствие зоопарка всем нормам и требованиям законодательства Российской Федерацией.Напомним, после нападения леопарда ребёнку пришлось оказывать срочную медицинскую помощь прямо на месте инцидента. В отношении родителей пострадавшего ребёнка были составлены протоколы административного типа за ненадлежащий надсмотр за несовершеннолетним. Отметим, администрация зоопарка после данного инцидента решила модернизировать клетки, в которых содержатся хищники.