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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Под Оренбургом двухлетняя девочка замерзла насмерть

Под Оренбургом двухлетняя девочка замерзла насмерть

Сегодня, 09:40
Во дворе жилого дома в Оренбургской области, город Сорочинск, была обнаружена мертвой двухлетняя девочка. Информация об этом сообщается на официальном сайте СК по региону. По предварительным данным, девочка замерзла насмерть.
 

Под Оренбургом двухлетняя девочка замерзла насмерть

 

Тело ребенка со следами обморожения было найдено 5 января. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное производство. Матери девочки инкриминируется причинение смерти по неосторожности.
 
«Согласно данным следствия, 5 января во дворе частного жилого дома в городе Сорочинске было найдено тело двухлетнего ребенка без признаков жизни. По результатам проведенных экспертиз, удалось установить, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения», - отмечается в сообщении Следственного комитета.
 
Отмечается, что мать оставила своих малолетних детей двух и пяти лет дома без присмотра после чего ушла к соседке. Домой женщина вернулась лишь спустя полтора часа. Она и нашла дочь лежащей на улице без верхней одежды.
 
«На данный момент проводится комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств преступления. Также будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка. Расследование уголовного дела на данный момент будет продолжено», - заявили в СК.

Николай Офицеров
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