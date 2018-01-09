Опубликовано фото взорвавшейся в петербургском супермаркете бомбы

В открытом доступе появилась фотография взрывного устройства, которое сработало в магазине «Перекресток», расположенном в Петербурге. 30 декабря прошлого года ФСБ задержала подозреваемого в организации взрыва.

В Сети появилась фотография самодельного взрывного устройства, посредством которого случился взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток». Признания подозреваемого в организации теракта 35-летнего мужчины также ранее были опубликованы СМИ.Сообщалось, что преступник оставлял в магазине послание с угрозами. Содержание записки позволило сделать вывод, что угрожавший пребывал в невменяемом состоянии.

Предполагаемый организатор взрыва сообщил, что причисляет себя к движению New Age, а также поддерживает идеи национализма. Мужчина прежде был судим и пребывал на учете пациентов психоневрологического диспансера.В опубликованном видео-признании подозреваемый говорит, что пронес несколько взрывных устройств в магазин – одно разместил в камере хранения вещей, а второе положил на одну из пустующих полок.