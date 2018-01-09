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| | Опубликовано фото взорвавшейся в петербургском супермаркете бомбы

Опубликовано фото взорвавшейся в петербургском супермаркете бомбы

Вчера, 20:50
В открытом доступе появилась фотография взрывного устройства, которое сработало в магазине «Перекресток», расположенном в Петербурге. 30 декабря прошлого года ФСБ задержала подозреваемого в организации взрыва.

Опубликовано фото взорвавшейся в петербургском супермаркете бомбы

 

В Сети появилась фотография самодельного взрывного устройства, посредством которого случился взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток». Признания подозреваемого в организации теракта 35-летнего мужчины также ранее были опубликованы СМИ.

Сообщалось, что преступник оставлял в магазине послание с угрозами. Содержание записки позволило сделать вывод, что угрожавший пребывал в невменяемом состоянии.

Опубликовано фото взорвавшейся в петербургском супермаркете бомбы

 

Предполагаемый организатор взрыва сообщил, что причисляет себя к движению New Age, а также поддерживает идеи национализма. Мужчина прежде был судим и пребывал на учете пациентов психоневрологического диспансера.

В опубликованном видео-признании подозреваемый говорит, что пронес несколько взрывных устройств в магазин – одно разместил в камере хранения вещей, а второе положил на одну из пустующих полок.
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