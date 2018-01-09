В США подросток рассказал полиции о сексе с учительницей

В США 17-летний школьник рассказал об интимной связи со своей учительницей. По словам подростка, он неоднократно в течение двух лет вступал в половые отношения с педагогом. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

В середине октября прошлого года полиция Майами, штат Флорида, провела задержание Валерии Костадони, учительница одной из местных школ. Правоохранители предполагают, что женщина имела половые отношения с 17-летним учеником. Со слов парня было установлено, что в течение двух лет между ним и учительницей неоднократно происходил секс, в том числе и оральный. Все случалось по обоюдному согласию в школе или дома у подростка. Руководство учебного заведения узнало о задержании сотрудницы с СМИ и уже уволило учительницу.На данный момент Валерия Костадони отпущена под залог в 15 тысяч долларов. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет по законам штата Флорида.