Раскрыты причины вспышки над Татарстаном

В Сети довольно активно стали обсуждать опубликованное видео, в котором запечатлена весьма мощная вспышка белого света в небе над Татарстаном. Оказалось, что самым вероятным объяснением увиденного явления является обычное электричество в атмосфере.

Со своими предположениями выступили также и эксперты в области атмосферных явлений, которые заявили, что увиденное зрелище могло стать обычным разрядом электричества в атмосфере, которое в вечернее время суток на мгновение осветило весь город.

Александр Вест

Многие пользователи в Сети, увидев многочисленные видеоматериалы, отснятые видеорегистраторами и обычными случайными очевидцами, стали выдвигать свои предположения относительно природы необъяснимого свечения в небе над городом Набережные Челны. Поклонники теорий заговоров и внеземных явлений в один голос утверждали, что эта вспышка исходила от инопланетного корабля, который скрылся в верхних слоях атмосферы, однако, скептики довольно быстро отвергли данные теории.