Раскрыты причины вспышки над Татарстаном

Многие пользователи в Сети, увидев многочисленные видеоматериалы, отснятые видеорегистраторами и обычными случайными очевидцами, стали выдвигать свои предположения относительно природы необъяснимого свечения в небе над городом Набережные Челны. Поклонники теорий заговоров и внеземных явлений в один голос утверждали, что эта вспышка исходила от инопланетного корабля, который скрылся в верхних слоях атмосферы, однако, скептики довольно быстро отвергли данные теории.
Раскрыты причины вспышки над ТатарстаномВчера, 16:49
Неизвестный объект был замечен сегодня в 6:30 утра.
Множество жителей Сызрани в минувший понедельник стали свидетелями странного свечения голубого цвета в небе, которое исчезло сразу после своего появления. В
В популярной социальной сети «ВКонтакте» в одной из публичных групп города появилась запись с фотографией ночного неба Оренбурга со странным свечением на