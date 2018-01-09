Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Раскрыты причины вспышки над Татарстаном

Раскрыты причины вспышки над Татарстаном

Вчера, 16:49
В Сети довольно активно стали обсуждать опубликованное видео, в котором запечатлена весьма мощная вспышка белого света в небе над Татарстаном. Оказалось, что самым вероятным объяснением увиденного явления является обычное электричество в атмосфере.

Раскрыты причины вспышки над Татарстаном

 

Многие пользователи в Сети, увидев многочисленные видеоматериалы, отснятые видеорегистраторами и обычными случайными очевидцами, стали выдвигать свои предположения относительно природы необъяснимого свечения в небе над городом Набережные Челны. Поклонники теорий заговоров и внеземных явлений в один голос утверждали, что эта вспышка исходила от инопланетного корабля, который скрылся в верхних слоях атмосферы, однако, скептики довольно быстро отвергли данные теории.

 
Со своими предположениями выступили также и эксперты в области атмосферных явлений, которые заявили, что увиденное зрелище могло стать обычным разрядом электричества в атмосфере, которое в вечернее время суток на мгновение осветило весь город.

Александр Вест
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