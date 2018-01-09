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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Самолёт с пожаром в салоне сел в "Шереметьево"

Самолёт с пожаром в салоне сел в "Шереметьево"

Сегодня, 11:45
Во время совершения рейса в Москву на борту пассажирского авиалайнера случилось небольшое возгорание салона, из-за чего бортпроводницы были вынуждены воспользоваться огнетушителями. Несмотря на пожар, посадка прошла успешно.

Самолёт с пожаром в салоне сел в "Шереметьево"

 

Выполняя процедуру посадки в аэропорту «Шереметьево» в Москве, на борту пассажирского самолёта возникли определённые проблемы с проводкой. По словам бортпроводниц, прямо возле входа в кабину пилотов в районе потолка проводка стала отбрасывать искры, а от неё стал исходить весьма специфичный дым. В связи с обнаруженным возгоранием стюардессы применили огнетушители. Однако, через некоторое время возгорание повторилось, но также было ликвидировано силами стюардесс.

В результате возгорания никто не пострадал, однако, по приземлению пассажирского самолёта Boeing-737, всех его пассажиров пришлось эвакуировать с воздушного судна в экстренном порядке.
Александр Вест
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