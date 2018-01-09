Самолёт с пожаром в салоне сел в "Шереметьево"

Во время совершения рейса в Москву на борту пассажирского авиалайнера случилось небольшое возгорание салона, из-за чего бортпроводницы были вынуждены воспользоваться огнетушителями. Несмотря на пожар, посадка прошла успешно.

Александр Вест

Выполняя процедуру посадки в аэропорту «Шереметьево» в Москве, на борту пассажирского самолёта возникли определённые проблемы с проводкой. По словам бортпроводниц, прямо возле входа в кабину пилотов в районе потолка проводка стала отбрасывать искры, а от неё стал исходить весьма специфичный дым. В связи с обнаруженным возгоранием стюардессы применили огнетушители. Однако, через некоторое время возгорание повторилось, но также было ликвидировано силами стюардесс.В результате возгорания никто не пострадал, однако, по приземлению пассажирского самолёта Boeing-737, всех его пассажиров пришлось эвакуировать с воздушного судна в экстренном порядке.