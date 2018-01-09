Житель ХМАО погиб при катании на надувных санях

Восьмого января два 23-летних жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили прокатиться на надувных санях. Они прикрепили "ватрушку" к иномарке, которой управляла знакомая ребят. В результате катания погиб один человек из-за травм.

Домбровский Сергей

Надувные сани оказались на встречной полосе движения, произошло столкновение с автомобилем. Водитель в машине не успел отреагировать на внезапно появившийся на трассе снегокат. После ДТП молодые люди на надувных санях получили травмы. Один парень скончался на месте случившегося, второго доставили в клинику. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.За рулем иномарки, перевозившей ребят на санях, находилась молодая девушка. Правоохранители обвиняют ее в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. По словам инспекторов, после проведения медицинского освидетельствования у женщины за рулем не обнаружили в крови алкоголя. Девушка управляла транспортным средством трезвой.