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| | Житель ХМАО погиб при катании на надувных санях

Житель ХМАО погиб при катании на надувных санях

Сегодня, 11:35
Восьмого января два 23-летних жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили прокатиться на надувных санях. Они прикрепили "ватрушку" к иномарке, которой управляла знакомая ребят. В результате катания погиб один человек из-за травм. 

Житель ХМАО погиб при катании на надувных санях

 

Надувные сани оказались на встречной полосе движения, произошло столкновение с автомобилем. Водитель в машине не успел отреагировать на внезапно появившийся на трассе снегокат. После ДТП молодые люди на надувных санях получили травмы. Один парень скончался на месте случившегося, второго доставили в клинику. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.

За рулем иномарки, перевозившей ребят на санях, находилась молодая девушка. Правоохранители обвиняют ее в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. По словам инспекторов, после проведения медицинского освидетельствования у женщины за рулем не обнаружили в крови алкоголя. Девушка управляла транспортным средством трезвой.
Домбровский Сергей
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