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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В СК начали проверку после гибели 4 человек в пожаре в Сергиевом Посаде

В СК начали проверку после гибели 4 человек в пожаре в Сергиевом Посаде

Сегодня, 11:30
Представители Следственного комитета Российской Федерации инициировали внеочередную проверку, направленную на выявление всех деталей в произошедшем пожаре, который случился в Сергиевом Посаде.

В СК начали проверку после гибели 4 человек в пожаре в Сергиевом Посаде

 

Напомним, в пожаре, который прошёл в Сергиевом Посаде, с жизнью расстались сразу четыре человека, среди которых было двое детей. Информация о старте официальной проверки была обнародована на сайте СК РФ по Московской области. В ходе следственных мероприятий специалистам удалось установить, что возгорание произошло в жилом доме на четвёртом этаже. Жильцы квартиры, расположенной над местом возникновения пожара, умерли в результате удушения угарным газом.

Напомним, информация по поводу возникновения пожара поступила в спасательный участок 9 января. Умершими оказались двое детей 2014 и 2012 года рождения, а также 28-летняя женщина и её 35-летний сожитель. Основной версией специалистов относительно возникновения пожара является короткое замыкание электрической проводки в жилом доме.
Александр Вест
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