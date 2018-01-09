В СК начали проверку после гибели 4 человек в пожаре в Сергиевом Посаде

Представители Следственного комитета Российской Федерации инициировали внеочередную проверку, направленную на выявление всех деталей в произошедшем пожаре, который случился в Сергиевом Посаде.

Александр Вест

Напомним, в пожаре, который прошёл в Сергиевом Посаде, с жизнью расстались сразу четыре человека, среди которых было двое детей. Информация о старте официальной проверки была обнародована на сайте СК РФ по Московской области. В ходе следственных мероприятий специалистам удалось установить, что возгорание произошло в жилом доме на четвёртом этаже. Жильцы квартиры, расположенной над местом возникновения пожара, умерли в результате удушения угарным газом.Напомним, информация по поводу возникновения пожара поступила в спасательный участок 9 января. Умершими оказались двое детей 2014 и 2012 года рождения, а также 28-летняя женщина и её 35-летний сожитель. Основной версией специалистов относительно возникновения пожара является короткое замыкание электрической проводки в жилом доме.