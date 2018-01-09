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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ростовчанину праздники испортили потусторонние силы

Ростовчанину праздники испортили потусторонние силы

Вчера, 21:40
В одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилась запись, в которой ростовчанин пожаловался на действие паранормальных сил на его семью. По его словам, уже не одну неделю его близкие страдают от злого рока.

Ростовчанину праздники испортили потусторонние силы

 

В своём сообщении мужчина указал на то, что под дверным ковриком он ещё некоторое время назад обнаружил свёрток с обожжёнными монетами и иглами. Не придав находке должного значения ростовчанин вспомнил о ней после череды неудач. По словам мужчины, всё началось с того, что его матери вырезали аппендицит спустя несколько дней после странной находки. После этого его отец потерял работу, на которой трудился в течение нескольких лет. Мужчина в очередной раз вспомнил о находке под дверью, когда в машину его отца на довольно высокой скорости въехал мотоциклист.

По словам ростовчанина, в произошедшей аварии никто серьёзно не пострадал, однако, он подозревает, что кто-то мог навести порчу на его семейство. Большинство пользователей в Сети проявили скептицизм, списав все события на обычное совпадение.
Александр Вест
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