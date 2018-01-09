Голый американский турист швырялся фекалиями в аэропорту Пхукета

На острове Пхукет голый представитель Соединенных Штатов Америки прямо в аэропорту начал швыряться своими собственными фекалиями. Оказалось, поведение задержанного стало результатом передозировки определённых препаратов.

Александр Вест

Представители правоохранительных органов Пхукета сумели осуществить задержание дебошира, устроившего суматоху в аэропорту. Многие пассажиры были ошарашены поведением неизвестного голого мужчины, который оказался выходцем из США. В ходе допросных мероприятий, осуществлённых правоохранителями с дебоширом, удалось выяснить, что мужчина принял слишком большую дозу средства для повышения потенции, в связи с чем его поведение было несколько иным, чем обычно.В содеянных проступках 27-летний американский турист полностью сознался, пообещав полностью возместить физический и моральный ущерб, причинённый им во время психического отклонения.