Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Голый американский турист швырялся фекалиями в аэропорту Пхукета

Голый американский турист швырялся фекалиями в аэропорту Пхукета

Вчера, 21:20
На острове Пхукет голый представитель Соединенных Штатов Америки прямо в аэропорту начал швыряться своими собственными фекалиями. Оказалось, поведение задержанного стало результатом передозировки определённых препаратов.

Голый американский турист швырялся фекалиями в аэропорту Пхукета

 

Представители правоохранительных органов Пхукета сумели осуществить задержание дебошира, устроившего суматоху в аэропорту. Многие пассажиры были ошарашены поведением неизвестного голого мужчины, который оказался выходцем из США. В ходе допросных мероприятий, осуществлённых правоохранителями с дебоширом, удалось выяснить, что мужчина принял слишком большую дозу средства для повышения потенции, в связи с чем его поведение было несколько иным, чем обычно.

В содеянных проступках 27-летний американский турист полностью сознался, пообещав полностью возместить физический и моральный ущерб, причинённый им во время психического отклонения.
Александр Вест
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