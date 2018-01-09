В Лондоне подростки убили индийского продавца за отказ продать сигареты

Полиция Лондона задержала подростка в возрасте 16 лет. Его обвиняют в убийстве 49-летнего индийского продавца магазина. Мужчина отказался продавать несовершеннолетнему бумагу для самокруток.

Трагедия случилась накануне в одном из магазинов Лондона. 49-летний продавец, который был родом из Индии, отказался совершить продажу бумаги для самокруток несовершеннолетним посетителям.Изначально в магазин пришли три молодых парня. Продавец отказал в покупке, так как покупатели не смогли предоставить документы, удостоверяющие личность и возраст. После этого подростки накинулись на него и начали сильно избивать кулаками. 49-летний мужчина не смог пережить побои и умер в больнице от полученных травм.Одного из нападавших, 16-летнего парня, полиция уже задержала. Проводится расследование.Известно, что работник из Индии приехал в Англию для того, чтобы заработать денег. Он хотел обеспечить учебу своим детям. Старший сын убитого сейчас учится в Австралии, где изучает компьютерные науки.