Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | В Лондоне подростки убили индийского продавца за отказ продать сигареты

В Лондоне подростки убили индийского продавца за отказ продать сигареты

Сегодня, 09:33
Полиция Лондона задержала подростка в возрасте 16 лет. Его обвиняют в убийстве 49-летнего индийского продавца магазина. Мужчина отказался продавать несовершеннолетнему бумагу для самокруток.

В Лондоне подростки убили индийского продавца за отказ продать сигареты

 

Трагедия случилась накануне в одном из магазинов Лондона. 49-летний продавец, который был родом из Индии, отказался совершить продажу бумаги для самокруток несовершеннолетним посетителям.

Изначально в магазин пришли три молодых парня. Продавец отказал в покупке, так как покупатели не смогли предоставить документы, удостоверяющие личность и возраст. После этого подростки накинулись на него и начали сильно избивать кулаками. 49-летний мужчина не смог пережить побои и умер в больнице от полученных травм.

Одного из нападавших, 16-летнего парня, полиция уже задержала. Проводится расследование.

Известно, что работник из Индии приехал в Англию для того, чтобы заработать денег. Он хотел обеспечить учебу своим детям. Старший сын убитого сейчас учится в Австралии, где изучает компьютерные науки.
Новости по теме
В центре Лондона полиция задержала вооруженного мужчину
В центре Лондона полиция задержала вооруженного мужчину

В Лондоне, вблизи здания британского парламента, полиция задержала вооруженного мужчину. Пострадавших нет.

Полиция США задержала 10-летнего парня, страдающего аутизмом
Полиция США задержала 10-летнего парня, страдающего аутизмом

Полиция США задержала 10-летнего мальчика, болеющего аутизмом. Причиной тому стало обвинение ребенка, поступившее от учителя.

Полиция Невского района задержала 19-летнего парня за совращение несовершеннолетней
Полиция Невского района задержала 19-летнего парня за совращение несовершеннолетней

Полиция Невского района задержала 19-летнего парня за совращение несовершеннолетней. О преступлении в отношении его дочери заявил 47-летний мужчина.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости